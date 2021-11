België verstrengt opnieuw reisadviezen: ook Frankrijk en Italië kleuren steeds roder

Buitenlandse Zaken heeft haar reisadviezen nog maar eens aangescherpt. Het grootste deel van Europa was al rood ingekleurd en nu beginnen ook de laatste bastions die nog standhielden te wankelen. Zo gaan grote delen van Frankrijk vandaag van oranje naar rood. En ook in buurland Italië deint de rode vlek verder uit.

De lijst met kleurcodes van onze overheid wordt elke vrijdag bijgewerkt en is geldig vanaf zaterdag. Ze is gebaseerd op de Europese coronakaart van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), die elke donderdag een update krijgt. Gisteren was daarop te zien dat Europa steeds donkerroder kleurt.

Vier landen leken tot nog toe stand te houden tegen de rode golf: Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Maar nu blijken die het ook moeilijker te krijgen. In Frankrijk kleuren de regio’s Centre - Val de Loire, Bretagne, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur en het eiland Corsica rood. Pays de la Loire was vorige week al rood ingekleurd.

In Italië gaat de regio Veneto van oranje naar rood. De toeristische regio Toscane, Marche, de autonome provincie Bozen (Bolzano), Calabrië en Friuli-Venezia Giulia waren al eerder rood gekleurd. De regio's Valle d’Aosta, Molise en Calabrië gaan van groen naar oranje. Ook het eiland Malta gaat van groen naar oranje.

Verder is het Portugese eiland Madeira vanaf vandaag rood gekleurd, net als de regio Ticino in Zwitserland.

Maar er is ook een heel klein beetje goed nieuws. De regio Åland in Finland gaat van oranje naar groen.

Wie uit een rode zone van de Europese Unie terugkeert en geen vaccinatie- of herstelcertificaat heeft, moet zich laten testen. Dat kan in het land van verblijf en dan mag de PCR-test bij terugkeer naar België maximaal 72 uur oud zijn. Wie zonder testresultaat terugkeert, mag zich ook in België laten testen op dag 1 of 2 nadat je thuiskomt. Is je test negatief? Dan mag je uit quarantaine als je je resultaat hebt. Laat je daarna nog eens testen op dag 7. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen test te doen.

Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je ten minste twee weken volledig gevaccineerd bent. Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van Covid-19. Je had een positieve PCR-test die niet ouder is dan 180 dagen en je quarantaine is voorbij.

Wie uit een groene of oranje zone komt, hoeft zich niet te laten testen en hoeft niet in quarantaine.

