België proefkonijn voor app waarmee toeristen btw kunnen recupereren IB

13 februari 2019

06u51

Bron: Belga 0 Reizen Twee ondernemers uit Israël, onder wie de medeoprichter van navigatie-app Waze, lanceren een app waarmee toeristen gemakkelijk de btw op hun aankopen in België kunnen recupereren. Dat kan nu al, maar de papierwinkel schrikt veel toeristen af. Refundit belooft een veel eenvoudigere procedure via een app.

In verschillende landen kunnen toeristen die spullen voor eigen gebruik kopen, de btw daarop laten terugbetalen op het moment dat ze het land verlaten. Dat systeem bestaat ook in alle EU-lidstaten, maar het is niet altijd eenvoudig om dat geld werkelijk in handen te krijgen. Reizigers moeten zich op de luchthaven bij het douanekantoor met verschillende papieren aanbieden.

De Israëlische start-up Refundit heeft een digitale werkwijze ontwikkeld, die het bedrijf eerst in België lanceert. "Van alle EU-lidstaten was België er het snelst klaar voor en België toonde zich het meest innovatief", zegt Ziv Tirosh, CEO van Refundit. Hij richtte het bedrijf op samen met Uri Levine, de medeoprichter van de bekende navigatie-app Waze. Er loopt inmiddels al een proefproject op Brussels Airport. Daarna volgt Slovakije.

Kassatickets inscannen

Concreet kunnen niet-EU-toeristen hun btw in België laten terugbetalen door met de app van Refundit hun kassatickets in te scannen. Voor ze het land verlaten, moeten ze die samen met hun gegevens in de app doorsturen naar de douane. Die kan dan alles nakijken en de terugbetaling goedkeuren. Als de douane twijfels heeft, kan het zijn dat de toerist zich toch nog moet melden bij het loket op de luchthaven.

Tirosh ziet voordelen voor iedereen. De toerist kan gemakkelijker aan het geld en de winkeliers hoeven zich niet bezig te houden met papierwerk. Maar dreigt de staat niet plots veel meer btw te moeten terugbetalen? Ook dat is geen nadeel, meent Tirosh. "De toeristen zien in de app meteen hoeveel ze terugkrijgen. Ze zullen het als extra vakantiebudget uitgeven", klinkt het.