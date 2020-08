België kleurt helemaal donkeroranje op Europese kaart AW

20 augustus 2020

17u34

Bron: Belga 30 Reizen Heel België is nu donkeroranje gekleurd op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Dat betekent dat na Vlaanderen en Brussel, ook Wallonië de voorbije twee weken meer dan 60 Covid-19-besmettingen per 100.000 inwoners telde.

Vlaanderen werd op de ECDC-kaart op 6 augustus donkeroranje gekleurd, Brussel volgde op 14 augustus. Het wetenschappelijk instituut Sciensano meldde voor de periode van 3 tot 16 augustus een incidentie - het aantal gevallen per 100.000 inwoners - van 69,9 voor heel België.



Volgens de gegevens van Sciensano staat België momenteel op de vijfde plaats in de Europese Unie op basis van het aantal gevallen per 100.000 inwoners gedurende twee weken. De incidentie ligt hoger in Spanje (124/100.000 inwoners), Malta (105), Luxemburg (95) en Roemenië (87).