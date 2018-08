Belgen zitten veertien uur lang vast op luchthaven van Zadar nadat Ryanairvlucht gecanceld wordt IB

02 augustus 2018

01u15

Bron: eigen berichtgeving 0 Reizen Honderden Belgen zitten al urenlang vast op het vliegveld van Zadar in Kroatië nadat hun Ryanairvlucht naar Charleroi die om 13:10 was voorzien plots werd uitgesteld. “We horen niets van Ryanair zelf”, klaagt passagier Peter Breuls die met zijn twee dochters al veertien uur vastzit op de luchthaven. “Dit was absoluut de laatste keer Ryanair.”

“We zijn hier al sinds tien uur deze morgen”, zegt Brusselaar Peter Breuls, die met zijn twee tienerdochters op vakantie is in Kroatië. “De vlucht was voorzien om tien over 1 's middags, dus waren we ruim op tijd op de luchthaven. We zagen het vliegtuig binnenkomen, ontladen en onze bagage inschepen. Zelf mochten we gaan boarden. Maar ineens werd de vlucht gecanceld.”

Een uitleg werd niet gegeven. “Een uur later zagen we de piloot en de crew, maar we kregen geen informatie. Om half drie verscheen op een scherm de mededeling dat we om drie uur meer informatie zouden krijgen. Om drie uur verscheen dan de mededeling dat we om vier uur meer informatie zouden krijgen…” Het luchthavenpersoneel van Zadar Airport probeerde de honderden passagiers, voornamelijk Belgen en enkele Nederlanders, zo veel mogelijk te helpen door hen eten en drinken aan te bieden, maar ook zij konden niet veel meer doen. “Over hen hebben we niets te klagen, maar over Ryanair daarentegen… Ik heb enkel een mail gekregen dat ik mijn vlucht zou kunnen omboeken.”

Goede sfeer

Ondanks de enorme vertraging is de sfeer relatief goed onder de gestrande passagiers. “Iedereen probeert elkaar op de hoogte te houden: veel mensen zitten op internet en iedereen bezoekt andere sites en geeft alle informatie aan elkaar door”, zegt Breuls. “Laat in de middag werd uiteindelijk aangekondigd dat er rond 23 uur een vlucht zou zijn, maar inmiddels is dat alweer uitgesteld tot vijf voor half twee 's nachts."

Over wat er aan de hand is, doen verschillende theorieën de ronde. “De officieuze versie is dat het om een spontane staking gaat”, zegt Breuls. Het is ook mogelijk dat het om een technisch probleem gaat. “Begrijp me niet verkeerd: veiligheid gaat boven alles”, zegt Breuls, “maar als er een technisch mankement was, waar waren dan de technici om dit probleem te verhelpen? Rond half negen ’s avonds is één technicus komen opdagen, maar toen mocht de crew niet meer vliegen omdat die ‘over hun uren’ zaten.”

Peter Breuls en zijn dochters wachten intussen gelaten af. “We kunnen toch niets anders doen. Maar dit is absoluut de laatste keer Ryanair geweest voor de meeste passagiers hier. Ik heb nog wel farces meegemaakt, maar nog nooit zo erg als dit. Dit is een onfortuinlijk einde van een verder fijne vakantie.”

Twee uur na ons gesprek, om kwart over 1 's nachts, laat Breuls nog weten dat ze eindelijk aan het boarden zijn. "Exact twaalf uur later dan voorzien."