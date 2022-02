“Belgen willen wel rekening houden met klimaat, maar kiezen toch vaak voor vliegvakantie”

Reizen Spanje verwelkom­de afgelopen jaar veel minder toeristen dan verwacht

De populaire vakantiebestemming Spanje zag in 2021 minder toeristen dan verwacht. Zo schat sectororganisatie Exceltur dat er maar 31 miljoen buitenlandse toeristen het land hebben bezocht, terwijl de overheid had gemikt op 45 miljoen. De hoop is dat er na de omikronvariant een forse verbetering komt.

13 januari