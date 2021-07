Belgen vluchten massaal voor de regen, maar welk land kies je nu best als je veel zon, weinig corona en niet te duur wil?

SPANJE - NEDERLAND Enige arrestant in fatale mishande­ling Mallorca vrijgela­ten, lijkt niet te hebben geslagen of geschopt

20 juli De enige verdachte die is opgepakt in Palma de Mallorca in verband met de fatale mishandeling van de Nederlandse toerist Carlo Heuvelman afgelopen week, is weer vrij, meldden Spaanse media. De 18-jarige Nederlander lijkt de 27-jarige toerist uit Waddinxveen (Zuid-Holland), die ernstig hersenletsel opliep en zondag in een ziekenhuis in Palma overleed, niet te hebben geslagen of geschopt.