Belgen vluchten massaal naar de zon maar welk land kies je nu best?

Frankrijk verstrengt de regels: wat betekent dit voor Belgische toeristen en hoe zit het in de rest van Europa? Toerisme-experte van VTM NIEUWS legt uit

13 juli De vakantie wordt voor veel mensen nog iets gecompliceerder: vanaf augustus mag je in Frankrijk alleen nog op café of restaurant, als je een vaccinatiebewijs of negatieve test kan voorleggen. Dat heeft president Macron maandag aangekondigd. En die regel geldt voor iedereen, ook voor toeristen. Birgit Herteleer, toerisme-experte van VTM NIEUWS, beantwoordt alle prangende vragen over de nieuwe regeling en legt uit hoe het elders in Europa zit.