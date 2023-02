Belgen trokken in 2022 opnieuw massaal op zomervakantie

Geld Zomervakan­tie bijna 12% duurder: wanneer boek je nu het best?

Wablief?! 5.000 euro voor een week met het gezin onder de zon, half pension? Jawel, de zomervakantie is opnieuw een pak duurder geworden, of u het nu veraf of dichtbij zoekt. Voor een buitenlandse pakketreis kwam er in een jaar tijd bijna 12 procent bij. Een verblijf op een bungalowpark of camping in eigen land werd in twee jaar tijd zelfs ruim een derde duurder. Moet u nu dan die vroegboekkorting pakken, of toch maar op die fabelachtige lastminute wachten?

31 januari