Belgen trekken massaal met auto naar Frankrijk

17 juli 2020

07u20

Bron: belga 2 Reizen We trekken deze zomer massaal met de auto naar Frankrijk en reizen bovendien veel minder met het vliegtuig, zo klinkt het in een eerste analyse van VAB-Reisbijstand op basis van het aantal geopende bijstandsdossiers. Daarentegen reizen we een pak minder met de auto naar Oostenrijk, Kroatië, Italië, Zwitserland en Duitsland.

Ondanks een daling van 13 procent van het totale aantal pechgevallen in de afgelopen twee weken, blijft het aantal pechgevallen in Frankrijk wel hetzelfde tegenover vorig jaar. Bovendien doet een op de drie medische dossiers er zich voor, terwijl dat normaal gezien slechts een op de acht is. "We kiezen vooral voor Frankrijk omdat de coronamaatregelen daar gelijkaardig zijn met die in België, omdat de zekerheid op mooi weer daar groter is en omdat we, in geval van een nieuwe lockdown, relatief snel terug naar huis kunnen keren", klinkt het.

Spanje blijft ook nog een vrij populaire vakantiebestemming voor de Belgen en kent slechts 8 procent minder pechgevallen dan vorig jaar. Grootste dalers zijn Oostenrijk, Kroatië, Italië, Zwitserland en Duitsland.

Minder met vliegtuig

Als we kijken naar waar we in panne vallen, is dat opvallend vaker op bestemming en veel minder op rondreis. "Mensen kiezen dus één bestemming uit om op vakantie te gaan, en blijven daar zo veel mogelijk in hun bubbel", concludeert de reisbijstandsorganisatie.

Daarnaast reizen we volgens VAB ook minder met het vliegtuig. VAB-Reisbijstand kreeg tot nu toe 75 procent minder medische dossiers te verwerken, dossiers die vaker voorkomen in landen waar we minder snel met de auto naartoe trekken zoals Turkije, Thailand, de VS of de Canarische eilanden. Bovendien zouden mensen met ziektesymptomen er vaker voor kiezen om niet op vakantie te vertrekken, klinkt het.

Dit weekend verwacht VAB opnieuw druk verkeer in Frankrijk op de hoofdassen. Ook in eigen land wordt het druk richting kust en de Ardennen door het verlengd weekend van de nationale feestdag, voorspelt VAB.

