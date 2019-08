Belgen nemen steeds meer risico's op reis: al 162 doden deze zomer jv

25 augustus 2019

07u57

Bron: belga 0 Reizen Het aantal Belgische doden in het buitenland was nooit zo hoog in de zomer. Het einde van de vakantie is nog niet voorbij en nu al zijn 162 sterfgevallen geteld. Dat zijn bijna drie doden per dag. Een triest record. "Het lijkt wel een trend om op vakantie heldhaftige risico's te nemen", zegt Xavier Van Caneghem van Europ Assistance in De Zondag.

Bij Europ Assistance is het merendeel van de sterfgevallen te wijten aan verkeersongevallen, gevolgd door medische problemen en andere ongelukken, zoals valpartijen door een misstap of overmatig drankverbruik, mensen die verdwalen en sterven, sportieve uitjes zoals bergbeklimmen of watersporten, en in zeldzame gevallen door zelfdoding.

"Het lijkt helaas een trend om heldhaftige risico's te nemen op reis. Velen pronken daar achteraf ook mee op de sociale media. Dat is veel cooler dan dagenlang aan een zwembad te liggen", zegt Van Caneghem. "Op vakantie mag het voor velen allemaal een beetje uitdagender en daar is niets mis mee, maar ons advies is om je altijd goed voor te bereiden, je te informeren en je desnoods professioneel te laten begeleiden."

Ook Danny Smagghe van Touring ziet het aantal dodelijke ongevallen gelinkt aan sportieve uitdagingen toenemen. "Het is niet slim om op reis een berg te beklimmen of een andere zware inspanning te doen als je thuis nooit of amper beweegt. Het is belangrijk om je altijd voor te bereiden en voldoende rust te nemen. Typisch zijn de ongevallen met bergwandelaars. Willen wij mensen tegenhouden om actief op reis te gaan? Natuurlijk niet. Maar met een goede voorbereiding en een dosis gezond verstand kunnen drama's voorkomen worden."