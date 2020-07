Belgen met B&B's in buitenland: “De telefoon staat weer roodgloeiend”

Reizen

Eén van hen doet deze zomer niet eens meer open: “Ik raad iedereen af nu op reis te gaan.”

“Ga niet op reis.” Het advies van Marc Van Ranst is klaar en duidelijk, nadat onder meer in Spanje en Portugal enkele regio’s opnieuw in lockdown gingen. “En zo zal het de hele zomer zijn”, waarschuwt de viroloog. Meteen sloegen heel wat Belgen aan het twijfelen: “Gaan we dan nog wel op reis?” Landgenoten die een bed and breakfast uitbaten in het buitenland, kregen intussen al heel wat ongeruste telefoons van gasten die deze zomer een kamer geboekt hebben.