Belgen laten hun oog steeds meer vallen op bestemmingen in eigen land: 69% meer overnachtingen in Vlaanderen SVM

13 oktober 2020

11u00 0 Reizen Onze landgenoten hebben in de maand september 69 procent meer overnachtingen geboekt in Vlaanderen dan in september 2019. Ook de zomermaanden juli en augustus waren op het vlak van binnenlandse overnachtingen een stuk beter dan vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens die Toerisme Vlaanderen kon opvragen bij de Vlaamse boekingsmodule Stardekk.

Vakantie in eigen land wordt trouwens meer en meer een blijver. Uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen naar de reisintenties van de Belgen blijkt dat 36 procent van plan is om ook in de toekomst te reizen in eigen land. Begin mei lag dat percentage nog op 29 procent.

Ook een andere trend van afgelopen zomer blijft overeind. De Belgen laten hun oog vooral vallen op groene bestemmingen, eerder dan op de stedelijke. Meer kleinschalige en rustiger gelegen logies blijven het goed doen.

“Zeer bemoedigende cijfers”

“Zeer bemoedigende cijfers en een hartverwarmende opsteker voor onze toeristische ondernemers”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Maar we mogen natuurlijk niet blind zijn voor het feit dat onze buitenlandse bezoekers door de reisbeperkingen momenteel grotendeels wegblijven. Dat laat zich bijzonder hard voelen in onze Vlaamse kunststeden en in toeristische regio’s die afhankelijk zijn van de buitenlandse markt.” De buitenlandse overnachtingen doken inderdaad stevig in het rood, met 72 procent minder overnachtingen in september.

Uit het onderzoek blijkt ook dat nog eens een bijkomend aandeel van 20 procent Belgen zijn reisplannen voor afgelopen zomer heeft opgeborgen. Uiteindelijk ging 60 procent van de Belgen niet op reis. Maar van diegenen die er toch op uit trokken, koos 30 procent voor een mooie reisplek in Vlaanderen. Daarmee was het Vlaams Gewest de belangrijkste bestemming deze zomer. Midden juni had nog maar 24 procent plannen om in Vlaanderen op reis te gaan en voor corona lag dit op 14 procent.

Helft heeft geen reisplannen

Ongeveer de helft van de Belgen zegt geen reisplannen te hebben voor het najaar. Van de andere helft is een derde overtuigd wel nog een reis te zullen maken, twee derde twijfelt nog. Veertig procent van de overtuigden ziet een najaarstrip als compensatie voor een reis die tijdens het voorjaar of de zomer in het water gevallen is. De reislustigen kijken nu wel veel meer naar binnenlandse bestemmingen.

“Onze toeristische ondernemers gaan er alles aan doen om de Belgen ook in het najaar nog een deugddoende daguitstap of langere vakantie aan te bieden,” zegt CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “Vlaanderen heeft dan ook meer dan genoeg te bieden om van te blijven genieten, natuurlijk altijd en overal met respect voor de geldende veiligheidsregels.”

“Vinger aan de pols”

44 procent van de Belgen geeft aan dat ze zeker zullen reizen in 2021, 50 procent denkt ‘misschien’ te gaan reizen. 60 procent denkt dat corona mogelijk een invloed zal hebben op zijn of haar reis volgend jaar en de helft geeft aan dat de reis (veel) later geboekt zal worden dan gewoonlijk.

“Internationale toeristen blijven door de reisbeperkingen nog altijd grotendeels weg. En gezien de huidige evolutie van de coronacijfers ziet het er niet meteen naar uit dat daar snel verbetering in zal komen. Toerisme Vlaanderen houdt echter wel de vinger internationaal aan de pols en bereidt zich voor om -van zodra het weer kan- de regio als veilige toeristische bestemming in de verf te zetten in het buitenland”, aldus Demir.

Enquête bij 1.250 Belgen

Toerisme Vlaanderen heeft via Stardekk zicht op de boekingen van meer dan 600 hotels, 242 B&B’s en 127 vakantiewoningen. Voor de hotels zijn de cijfers zeer representatief omdat het gaat over meer dan de helft van de hotels in Vlaanderen. Bij de B&B’s en vakantiewoningen geven de cijfers een betrouwbare indicatie.

Het onderzoek naar de reisintenties van de Belgen werd van 17 tot 24 september 2020 uitgevoerd bij 1.250 Belgen die de afgelopen drie jaar minstens één trip met overnachting gemaakt hebben.

Lees ook: Allemaal het bos in! Dit zijn volgens onze reisexpert de leukste familieactiviteiten én logies tussen de bomen (+)