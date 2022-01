Belgen gingen in kerstvakantie opnieuw op reis met vliegtuig

We reizen anders, dus komt Samsonite met ‘koffer van de toekomst’: de handigste valies opent... vooraan

Sinds we vaker dichter bij huis op reis gaan, wordt onze reis belangrijker dan onze bestemming. We leven van plek tot plek en de Amerikaanse bagagefabrikant Samsonite zag daarin voldoende aanleiding om hun klassieke valies een remake te geven. Revolutionair? Best wel, al is de idee erachter vrij simpel: keer het eens om. Erik Sijmons, designer bij de Europese hoofdzetel van Samsonite in Oudenaarde, werkte het idee samen met het Mechelse ontwerpbureau Achilles Design uit.

