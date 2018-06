Belgen gebruiken Uber vaker in het buitenland KVE

21 juni 2018

18u10

Bron: Uber 0 Reizen Uit data van Uber blijkt dat Belgen er steeds vaker voor kiezen om te Uberen tijdens hun vakantie. Zo is in het eerste kwartaal van 2018 het gebruik van de Uber-app door Belgen in het buitenland fors gestegen, met ruim 63 procent meer individuele gebruikers dan dezelfde periode vorig jaar. Parijs, Lissabon en Amsterdam zijn de steden waar Belgen het meest beroep doen op Uber.

Hoewel het lijkt dat Belgen zich het meest aangetrokken voelen door Europese steden, staan er drie Amerikaanse metropolen in de top tien: New York, San Francisco en Miami. Gebruikers maken in het buitenland vooral gebruik van de dienst UberX.

De top-10 steden waar Belgen het liefst Uberen:

1. Parijs

2. Lissabon

3. Amsterdam

4. Londen

5. Praag

6. San Francisco

7. Kaapstad

8. New york

9. Miami

10. Warschau

De top-10 landen waar Belgen het liefst Uberen:

1. Verenigde Staten

2. Frankrijk

3. Portugal

4. Nederland

5. Het Verenigd Koninkrijk

6. Tsjechië

7. Zuid-Afrika

8. Polen

9. Brazilië

10. Duitsland