Belgen boeken massaal vakantiewoningen in eigen land: dit zijn de favoriete regio’s HAA

18 mei 2020

18u52

Bron: Belga 3 Reizen Verhuurder van vakantiehuizen Belvilla stelt een stijging van 20 procent vast van het aantal boekingen voor de zomermaanden in ons eigen land.

“Dit jaar kiezen Belgen voor veilig ontspannen binnen de landsgrenzen, een trend die ook in de rest van Europa zichtbaar is”, zegt Hanita van der Meer, PR-verantwoordelijke bij Belvilla.

"Eerst was er een stagnatie, alsof de Belgen even wilden wachten en kijken wat de nieuwe maatregelen gingen zijn, maar nu gaan ze er weer volop voor en boeken veel in eigen land. Het gaat dan vooral om boekingen van familiehuizen, maar ook koppels kiezen nu voor een vakantiewoning", aldus van der Meer. De favoriete regio’s zijn Luxemburg, Luik en Namen.

Het bedrijf biedt naast ons land ook vakantiewoningen aan in 19 andere landen. In maart vielen de boekingen in de rest van Europa volledig stil en waren er veel annuleringen omdat de grenzen sloten, of omdat mensen niet wilden of durfden reizen, klinkt het.



In de afgelopen weken werden er in Europese landen opnieuw veel vakantiehuizen geboekt, het gaat dan voornamelijk om mensen die in eigen land boeken voor de zomer en het najaar. De stijging is het grootst in Denemarken, waar het bedrijf wekelijks een groei optekende van 75 procent. In landen als Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland - waar de focus op vakanties in juli en augustus ligt - zag Belvilla een wekelijkse groei van meer dan 50 procent.

Lees ook:

Wat als ik al een voorschot heb betaald? Wat als ik via een bookingplatform heb geboekt? Test Aankoop beantwoordt de 11 meest gestelde vragen over uw vakantie (+)

Gaan de grenzen tegen half juni weer open? Dit zijn de recentste ontwikkelingen in de vakantielanden (+)