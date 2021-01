Belgen boeken massaal vakantiehuis: “De angst om geen geschikte vakantiewoning meer te vinden, zit er duidelijk in”

Een vakantiewoning huren: ook in 2021 doen de Belgen dit massaal. De cijfers voor het voorjaar gaan hard. De zomermaanden volgen, vooral door de mogelijkheid tot gratis annuleren. De zomerboekingen voor de Belgische markt groeiden vorige week zelfs met 52 procent. Dat meldt Belvilla, marktleider in de Benelux en een van de grootste Europese spelers.

De trend om veilig op vakantie te gaan in een vakantiehuis zet zich ook dit jaar verder. Dat betekent dat mensen nog altijd kiezen voor de veiligheid van hun eigen bubbel of selecte gezelschap. Met een eigen keuken spelen ze op zeker, niet wetende of de horeca open zal zijn. Een ruim huis met een tuin, een eigen zwembad, privacy… het biedt mogelijkheden in tijden waarin onze vrijheid beperkt is.

Al voor het uitbreken van de coronacrisis registreerde Belvilla een stijgende Europese trend om vakantiewoningen te boeken. Deze trend heeft zich sinds vorig jaar verder versterkt. De verhuurder ziet in de boekingen voor de week waarin Pasen valt een groei van 81 procent ten opzichte van vorig jaar.

“In de maand mei, meer specifiek in de week van Hemelvaart, is er al een groei van 86 procent tegenover vorig jaar. Voor de eerste week van juli is er nu al een groei te zien van 91 procent ten opzichte van 2020”, aldus Hanita van der Meer, Brand PR Director bij Belvilla. “Vorige week groeide het aantal boekingen met 47 procent voor de Belgische markt. De zomerboekingen voor de Belgische markt groeiden vorige week zelfs met 52 procent. De angst om geen geschikte vakantiewoning meer te vinden, zit er duidelijk in bij de Belgen.”

Opmerkelijk: er zijn zelfs al een flink aantal boekingen binnengekomen voor de kerstperiode van 2021, en dat in alle landen.

Populaire bestemmingen voor Belgen

De volgende bestemmingen zijn nu favoriet; maar als er meer grenzen opengaan, kan dit beeld snel veranderen:

Luxemburg – Luik – Namen – West-Vlaanderen – Salzburg (Oostenrijk) – Provence (Frankrijk) – Languedoc-Roussillon (Frankrijk) – Tirol (Oostenrijk) – Belgisch Limburg – Dordogne (Frankrijk) – Zeeland (Nederland).

Europa

Het is overduidelijk dat de boekingen voor vakantiewoningen in heel Europa elke dag stevig toenemen, wat nog maar eens bevestigt dat dit dé geprefereerde manier van reizen zal zijn in 2021. Toch staan de boekingen voor buitenlandse reizen nog niet op hetzelfde niveau als vorig jaar (dus in de periode toen er hier nog geen corona was). Belvilla verwacht dat deze resultaten snel zullen wijzigen zodra de maatregelen versoepelen.

Vakantiewoningen blijven de veiligste manier om te reizen en de meeste bestemmingen zijn bereikbaar met de wagen, stelt Belvilla. Algemeen blijven Spanje, Italië en Frankrijk de meest populaire bestemmingen voor Belgische, Nederlandse en Duitse reizigers.

