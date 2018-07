Belgen boeken massaal last minutes naar het zuiden na verloren halve finale Rode Duivels 60% meer boekingen na verloren match tegen Frankrijk; 10% vertrekt nog deze week Redactie

12 juli 2018

15u37

Bron: CheapTickets 3 Reizen Na de kleine finale zaterdag 14 juli pakken veel Belgen meteen het vliegtuig naar hun vakantiebestemming. De verloren halve finale tegen Frankrijk op het WK-voetbal in Rusland was voor veel landgenoten aanleiding om snel een last minute-vliegvakantie te boeken.

Zo steeg het aantal boekingen in iets meer dan een dag tijd met maar liefst 60%. Topbestemmingen zijn Barcelona, Valencia, Alicante, Boedapest en Ibiza. Dat blijkt uit gegevens van online reisagent CheapTickets.be, waar maandelijks een half miljoen bezoekers een vliegticket zoeken naar hun volgende bestemming.

We verwachten de komende dagen een grote drukte op de luchthavens Aniek Augustijn van CheapTickets

Zo’n 10% van de last minute-boekers heeft geen zin om de komende match van de Rode Duivels af te wachten en vertrekt nog deze week. 35% vertrekt binnen twee weken.



"De teleurstelling was natuurlijk groot dat de finale niet is gehaald. We zagen na de verloren match van afgelopen dinsdag dat er direct veel werd gezocht naar vakantiebestemmingen en er ook heel veel vakanties last minute zijn geboekt. De kleine finale tegen Engeland willen veel mensen toch nog thuis meemaken, maar daarna gaat de vakantiemodus aan. We verwachten de komende dagen dan ook een grote drukte op de luchthavens", zegt Aniek Augustijn, commercieel manager van CheapTickets.be.