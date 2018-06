Belg wil liefst zo snel mogelijk op vakantie vertrekken Redactie

26 juni 2018

19u29

De Belgen die hun reis al boekten, verkiezen juli boven augustus als vakantiemaand. Dat blijkt uit het eerste Travel Trends Report voor de maanden juli en augustus van de vereniging van Belgische reisorganisatoren ABTO.

ABTO analyseerde de gegevens van de 3,5 miljoen Belgen die op 23 mei hun vakantie voor juli en augustus al hadden geboekt. Van hen reist 64 procent in juli, en 35 procent al in de eerste 14 dagen.

Opvallend is ook dat de Belg zijn vakantie al vroeg vastlegde. In januari werd 26 procent van de zomervakanties geboekt, en nog eens 14 procent in februari. Volgens ABTO heeft dat te maken met zekerheid. "De Belg wil zeker zijn van de bestemming en de accommodatie die bij zijn gezin past, en dat op de gewenste datum", zegt woordvoerder Pierre Fivet.

Populairste bestemming

Frankrijk blijft veruit de populairste bestemming (24 procent), vakanties in eigen land volgen op de tweede plaats (14 procent).

Wat de accommodatie betreft is het opvallend dat huuraccommodaties als luxestacaravans en luxesafaritenten op campings met 11 procent even populair zijn geworden als een appartement. Zij staan samen op de derde plaats, voorafgegaan door vakantiehuisjes en hotels op de respectievelijke tweede en eerste plaats. "Mensen keren terug naar het originele van kamperen, maar dan zonder aan luxe te willen inboeten. Dat is al jaren merkbaar, en deze cijfers bewijzen dit ook", aldus Fivet.

Online

Tot slot werden bijna zeven op de tien vakanties online geboekt. De persoon die reserveerde, gaf daarbij gemiddeld 1.973 euro uit. Omgerekend komt dat neer op zo'n 578 euro per persoon en 67 euro per persoon per nacht.