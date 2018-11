Belg reist van Thailand naar België per tuktuk Erik Kouwenhoven

05 november 2018

20u33

Bron: AD.nl 0 Reizen De meeste mensen die van Thailand naar Europa – of andersom – willen reizen, die nemen daar het vliegtuig voor. Van Bangkok naar Brussel is namelijk zo’n 15.000 kilometer. Maar er zijn mensen die het anders doen, gewoon omdat het kan.

Een tuktuk is een typisch Thais vervoermiddel. Het is een soort van gemotoriseerde riksja, die ingezet wordt als taxi voor kortere afstanden. De driewielers worden meestal aangedreven door een tweetaktmotor. Die maakt zo’n typisch toek-toek-geluid, waardoor de Thai ‘m tuktuk noemen.

Sylvain Tihon is momenteel in Thailand, en hij vond het blijkbaar een geestig idee om per tuktuk richting Brussel te reizen. Hij voorziet dat hij een maand of acht onderweg zal zijn. Zijn tuktuk, die hij momenteel nog aan het klaarmaken is voor de barre tocht, haalt slechts 70 km/u.

Voor zijn route heeft hij twee opties. De eerste route zal onder de Kaspische Zee en de Zwarte Zee door gaan, waarbij hij door Iran zal tuffen. Wanneer dat door omstandigheden niet lukt, heeft hij een alternatieve route via Turkmenistan, Oezbekistan, Kazachstan en Rusland. Via zijn Instagram account is te volgen of het hem lukt.