Belg mag opnieuw naar Cyprus reizen, op voorwaarde van negatieve coronatest

19 juni 2020

18u22

Bron: Belga 0 Reizen Cyprus heeft de toegangsbeperkingen op zijn grondgebied verder versoepeld, waardoor vanaf zaterdag reizigers uit België, Frankrijk, Italië en Spanje er naartoe kunnen reizen. Belgische toeristen, die volgens het land nog in de hogere risicocategorie vallen, moeten wel een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Het land is nu open voor vluchten uit 30 landen. De luchthavens waren vanaf 9 juni al heropend voor commerciële vluchten uit 19 landen.

Er staan nu 22 landen op een lijst met "laag risico", waaronder Griekenland, Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Zuid-Korea en Australië. Twaalf anderen, waaronder dus België, Frankrijk, Italië, Spanje, Libanon en Israël, vallen in de hogere risicocategorie. Reizigers die uit deze landen aankomen, moeten vanaf zaterdag een certificaat voorleggen dat aangeeft dat ze maximaal 72 uur voor het vertrek negatief testten op Covid-19. Als er in hun land geen test is geweest, worden ze getest bij aankomst op het eiland. Tot nu toe was de test verplicht voor alle reizigers.

Dynamische lijst

Groot-Brittannië en Rusland, twee van de grootste toeristenmarkten van het eiland, staan niet op deze lijsten. "Het is een dynamische lijst die is gebaseerd op de (epidemiologische) gegevens die voor elk land zijn geregistreerd", zei de Cypriotische minister van Volksgezondheid Constantinos Ioannou vrijdag tijdens een persconferentie. Als het aantal gevallen stijgt in een land op de eerste lijst, "wordt het verlaagd naar categorie B en vice versa". De lijsten worden wekelijks bijgewerkt.

De Cypriotische minister zei ook dat de tests bij aankomst willekeurig zullen worden uitgevoerd. "We verwachten 1.500 reizigers per dag, dus we zullen elke dag ongeveer 300 tests uitvoeren", zei Ioannou. "Hierdoor kunnen we de situatie beter inschatten en, indien nodig, onze beslissingen met betrekking tot bepaalde landen herzien."

Cyprus heeft officieel 985 coronabesmettingen en 19 doden gemeld en streeft ernaar de toeristische sector, die goed is voor ongeveer 15 procent van het bruto binnenlands product (bbp), nieuw leven in te blazen.

