Belg boekt steeds vroeger: 1 op 4 heeft zomervakantie al vastgelegd voor Nieuwjaar kg

02 november 2018

18u38

Bron: Belga 0 Reizen De Belg boekt zijn zomervakantie steeds vaker al voor Nieuwjaar. Vijf jaar geleden ging het om 15 procent van de Belgen, intussen is dat al 25 procent, een stijging met meer dan 60 procent. Dat blijkt uit cijfers van toerismegroep Tui. Ook bij Thomas Cook zien ze de voorbije jaren een gelijkaardige trend, zegt woordvoerder Dirk Dom.

België is volgens Tui bezig aan een inhaalbeweging tegenover andere Europese landen. Liefst 40 procent van de Britten bijvoorbeeld weet al voor de jaarwisseling met zekerheid waar hij volgende zomer op vakantie gaat. Dat ook steeds meer Belgen hun zomervakantie al voor Nieuwjaar boeken, heeft volgens Tui ermee te maken dat de Belg ook steeds duidelijker weet waarheen hij wil reizen en hoe hij er wil verblijven.



Reisorganisatoren moedigen vroegboekingen ook aan met allerlei voordelen zoals een gratis vervoer van en naar de luchthaven, kortingen op de vlucht of kinderen die gratis kunnen meereizen. En wie vroeg boekt, kan vaak ook rekenen op allerlei garantieformules.

Breed aanbod

Ook bij touroperator Thomas Cook zien ze al jaren een stijging in het aantal vroegboekingen. "We hebben daarom ook bewust onze zomerbrochure heel vroeg in de markt gezet, meteen na de afgelopen zomervakantie", zegt Dirk Dom. Naast de vroegboekvoordelen, ziet Dom nog een andere factor die meespeelt: het aanbod. Wie vroeg boekt, kan kiezen uit een heel breed aanbod.



Dat steeds meer Belgen hun vakantie zo vroeg boeken, is volgens hem trouwens "goed voor de consument en voor de touroperatoren".

