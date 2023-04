Bekend vakantieparkbedrijf Roompot mag Landal overnemen als 30 parken worden verkocht aan concurrent

De overname van Landal door Roompot werd in juni 2021 aangekondigd. Landal GreenParks telt ruim honderd vakantieparken in onder meer België, Duitsland, Nederland en Zwitserland. Het aanbod bij Roompot bestaat uit meer dan tweehonderd parken en vakantielocaties in eveneens verschillende landen.

Te dominant mag niet, dus deel verkopen

Aangezien er met het samengaan van de partijen een vrij dominante partij op de vakantieparkenmarkt zou komen, heeft de Nederlandse toezichthouder goed naar de deal gekeken.



"Omdat er een te grote partij dreigde te ontstaan, konden we deze overname niet zomaar goedkeuren", legt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep uit in een verklaring. Hij benadrukt dat er met de verkoop van dertig vakantieparken aan Dormio evenwel een stevige concurrent ontstaat. "Doordat er nu een flink aantal vakantieparken naar Dormio zal gaan, versterken we de concurrentie. Dat is goed voor prijs, kwaliteit en innovatie in deze sector."

Volledig scherm © Landal GreenParks

Boekingen worden overgenomen

Roompot bereikte eerder al een akkoord over parken met Dormio, dat al resorts heeft in onder meer Nieuwvliet-Bad en Maastricht, maar ook in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Spanje. Daarbij werd afgesproken dat de betrokken parkmedewerkers zouden overgaan naar de nieuwe eigenaar. Datzelfde gold voor eerder gemaakte boekingen van gasten.

Ruim 30.000 accommodaties

Na het afstoten van de parken aan Dormio - er is niet duidelijk gemaakt om welke dertig het juist gaat - blijven er bij Roompot en Landal 305 vakantiebestemmingen over, met in totaal ruim 30.000 accommodaties in elf landen in Europa, waarvan twaalf bestemmingen in België. Het aanbod varieert van campingplaatsen tot villa's en van tiny houses tot kampeermogelijkheden bij de boer. De fusiegroep zal in totaal 5.500 werknemers tellen.

In een gezamenlijke mededeling laten Roompot en Landal weten dat de overname dinsdag 18 april afgerond zal zijn. Voor de gasten verandert er niets, zo wordt benadrukt.

Volledig scherm © Roompot

In april vorig jaar ging eerder ook al de Europese Commissie akkoord met de samensmelting van Roompot en Landal. Daarbij keek de commissie naar de mogelijke gevolgen voor de concurrentie buiten Nederland. Uit dat onderzoek zijn geen mededingingsbezwaren naar voren gekomen.

Hoeveel geld er precies met de overname is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Roompot en Landal waren in 2022 samen goed voor 25 miljoen overnachtingen. Roompot heeft in ons land momenteel zeven operationele parken en één in aanbouw, Landal heeft vier Belgische locaties.