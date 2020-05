Beieren wacht niet op Merkel en opent eind mei hotels en restaurants mvdb Bron: ANP-DPA

17u36 4 Reizen Duitse deelstaten varen steeds meer hun eigen koers in de coronacrisis en wachten het overleg met de regering morgen niet af. Zo hebben onder andere Beieren en Mecklenburg-Vorpommern aangekondigd beperkingen voor de horeca en toeristenbranche te versoepelen.

Die deelstaten geven geen gehoor aan de oproep van de centrale regering in Berlijn om een gezamenlijke lijn uit te stippelen. Het is vooral bondskanselier Angela Merkel een doorn in het oog dat de deelstaten, die vergaande eigen bevoegdheden hebben, niet wachten op de landelijke afspraken.



Beieren met grote steden als München en Neurenberg, besloot vandaag de beperkingen in de horeca in mei onder voorwaarden stapsgewijs te versoepelen. Vanaf 18 mei mogen bepaalde buitenruimten weer open voor publiek. Restaurants volgen op 25 mei en hotels per 30 mei. Ook de richtlijn voor de burgers om binnen te blijven wordt versoepeld hoewel grote bijeenkomsten verboden blijven en menselijke contacten beperkt moeten blijven.

De noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern besloot gisteren tot ieders verrassing dat Duitse toeristen van buiten de deelstaat vanaf 25 mei, in de week voor Pinksteren, weer welkom zijn. De Oostzeekust in de deelstaat is een geliefde vakantiebestemming voor Duitsers. Vanaf 9 mei wil de deelstaat restaurants weer laten openen, onder stikte voorwaarden. Vanaf 18 mei volgen hotels en vakantiehuisjes.

Ook Nedersaksen en Saksen-Anhalt hebben vergelijkbare versoepelingen ingevoerd of aangekondigd. Merkel vergadert morgen opnieuw met de premiers van de deelstaten over landelijke versoepelingen. Waarschijnlijk wordt dan beslist over opening van de scholen hoewel sommige deelstaten ook daarmee al vooruit lopen.