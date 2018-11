Bassie en Adriaan krijgen eigen pretpark in Nederland Maren Verbunt

09 november 2018

09u21

In het Nederlandse Vlaardingen moet een heus Bassie & Adriaan-pretpark verrijzen. ONS Vlaardingen, de grootste partij van de stad, ontwikkelt een plan voor een blijvend eerbetoon aan het wereldberoemde koppel in de vorm van een attractiepark op een oud braakliggend sportpark. Het duo zelf is gekend in de plannen en is zeer enthousiast.

Fractievoorzitter Ron Boers heeft een bericht in De Telegraaf bevestigd. “Vlaardingen heeft meer publiekstrekkers nodig”, vindt ONS Vlaardingen. “En wie kan beter publiek trekken dan deze twee Vlaardingse iconen. Met een Bassie & Adriaan-themapark kunnen we Vlaardingen in één keer op de kaart zetten.”

Het pretpark moet verrijzen op het Shell-park bij het verkeersplein Vijfhuizen. Het sportcomplex dat hier stond sloot in 2008 de deuren. Sindsdien is er niets met het terrein gebeurd. ONS Vlaardingen kwam op het idee voor het pretpark na de succesvolle expositie die vorige jaar drommen mensen naar de stad trok.

Goedkope attracties

Heel concreet zijn de plannen nog niet, al denkt raadslid Tim Thiel dat het idee snel kan worden uitgewerkt. “Je maakt een paar poppen geïnspireerd op de tekeningen uit de stripboeken van Bassie en Adriaan. In België tik je wat goedkope attracties op de kop. Het prachtige gebouw wat nog op het terrein staat, kan dienen als restaurant en de inpandige gymzaal als circustent”, stelt hij. “Het belangrijkste is een goed thema, en dat hebben we.”

ONS Vlaardingen wil de clown en de acrobaat graag bij de plannen betrekken. De partij wil de komende maanden met een groep “betrokken mensen” de plannen concretiseren en op zoek naar investeerders.

Bas en Aad van Toor braken in de jaren zestig door als acrobatenduo The Crocksons en reisden de hele wereld over met hun beroemde stoelenact. Vervolgens ging ze als Bassie & Adriaan verder.

De twee waren 35 jaar lang te zien in een groot aantal televisieseries, waaronder De Plaaggeest, De Diamant en Het Geheim van de Sleutel. De bekendste verhalen en personages zouden ook in het pretpark verwerkt moeten worden.