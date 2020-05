Baltische staten creëren als eersten 'reisbubbel' na versoepeling lockdown mvdb Bron: ANP - Reuters

06 mei 2020

13u39 1 Reizen Letland, Litouwen en Estland zullen vanaf 15 mei hun grenzen openstellen voor elkaars burgers. Dat creëert een Baltische ‘reisbubbel’ binnen de Europese Unie nu de coronamaatregelen worden versoepeld, zeiden hun premiers vandaag.

Het Baltische reisgebied is het eerste in zijn soort binnen de EU, waar de meeste landen de toegang tot niet-onderdanen beperkten en een quarantaine oplegden aan binnenkomende reizigers. "We zijn het eens dat alle drie de Baltische staten de verspreiding van het coronavirus goed onder controle hebben en we vertrouwen op elkaars gezondheidssystemen", schreef de Litouwse premier Saulius Skvernlis op Facebook.

"Dus vanaf 15 mei schrappen we alle beperkingen voor burgers van Litouwen, Letland en Estland die tussen de Baltische staten reizen." Mensen die vanuit andere landen de regio binnenkomen, moeten zichzelf 14 dagen lang isoleren, voegde hij eraan toe. De Europese Commissie heeft aanbevolen dat controles aan de binnengrenzen tussen de lidstaten op gecoördineerde wijze moeten worden opgeheven, zodra hun virussituatie dat toelaat, aldus het bureau van de commissie in Litouwen.

Andere landen

Plannen om selectief grenzen te openen, zijn ook elders opgekomen. Australië en Nieuw-Zeeland werken eraan om het reizen tussen hun landen te hervatten, maar de voorbereidingen hiervoor kunnen nog enige tijd vergen.

Litouwen, Letland en Estland, belangrijke handelspartners van elkaar, nemen ook voorzichtige maatregelen om hun economieën weer te openen. De regio maakt deel uit van de Europese Unie sinds 2004 en van het Europese Schengengebied voor vrij reizen sinds 2007.

Intussen zijn aantallen nieuwe coronagevallen verder afgenomen. Geen van de landen meldde dinsdag meer dan vijf nieuwe besmettingen. Sinds het begin van de pandemie heeft Litouwen 48 sterfgevallen als gevolg van de ziekte geregistreerd, Letland 17 en Estland 55.

