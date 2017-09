Bagagemedewerker verwisselt opzettelijk bagage op 's werelds beste vliegveld 00u15

Bron: Reuters, Straits Times 2 thinkstock Reizen Een man die verantwoordelijk was voor de overdracht van de bagage die op de grote internationale hub Singapore Changi Airport verwerkt wordt, is ervan beschuldigd opzettelijk honderden labels verwisseld te hebben waardoor de bagage naar de verkeerde landen werd gestuurd. Dat meldt de Straits Times.

De 63-jarige Tay Boon Keh, een 63-jarige man die als bagagemedewerker werkte voor een bedrijfje dat in dienst was van Changi Airport Group, werd vorige week voor de rechter beschuldigd van minstens 286 gevallen van opzettelijke kwijtmaken van bagage. De man deed geen poging zijn acties uit te leggen, maar zal waarschijnlijk bij de volgende zitting op 17 oktober schuldig pleiten. Als hij wordt veroordeeld, kan hij tot een jaar celstraf krijgen en voor elk individueel geval beboet worden.



Bagage die oorspronkelijk bedoeld was voor bestemmingen als Perth (Australië), Manilla (de Filippijnen), Frankfurt, Londen en San Francisco werd door de acties van de man getroffen en naar andere bestemmingen gezonden. De man heeft elke dag van november tot februari dit jaar bagagelabels moedwillig verwisseld, klonk het in de rechtszaal.

Geen veiligheidsbreuk

Een woordvoerder van het vliegveld liet weten dat er geen sprake was van een veiligheidsbreuk.



Vorig jaar werd Changi Airport door maar liefst 59 miljoen passagiers gebruikt, wat het het zesde drukste vliegveld ter wereld maakt. Vanuit Singapore wordt er naar 380 bestemmingen wereldwijd gevlogen door meer dan honderd luchtvaartmaatschappijen. In 2017 werd het vliegveld verkozen tot het beste vliegveld ter wereld.



Dagelijks worden 70.000 stuks bagage verwerkt.