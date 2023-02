Bagage kwijt? Dit moet je doen: “Wordt je koffer niet teruggevonden, heb je recht op een schadevergoeding tot 1.600 euro”

Belgen trokken in 2022 opnieuw massaal op zomervakan­tie

Afgelopen zomer trok de Belg weer massaal op vakantie. Zo kwam het aantal zomerreizen in 2022, bijna negen miljoen in totaal, op hetzelfde peil als in 2019, het laatste 'normale' jaar voor de coronapandemie. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Statbel.