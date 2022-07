Baas luchthaven Frankfurt vraagt toeristen te reizen met kleurrijke koffers om vertragingen te vermijden

Ryanair-sta­king dit weekend: in totaal 69 vluchten afgelast en meer dan 12.000 passagiers getroffen

De gevolgen van de staking van Ryanair-piloten in België dit weekend nemen steeds grotere proporties aan. In Zaventem worden in totaal 20 vluchten geschrapt, waardoor ongeveer 3.600 passagiers getroffen worden. Op de luchthaven van Charleroi gaat het om 49 vluchten met zo’n 9.000 getroffen reizigers. Dat verneemt VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck. Ryanair zelf schrijft in een persbericht “minimale” problemen te verwachten dit weekend.

22 juli