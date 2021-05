Baas drukste luchthaven ter wereld: "Er is geen alternatief voor vaccinatiepaspoort”

Wie ingeënt is met een coronavaccin, zou een vaccinatiepaspoort kunnen krijgen waarmee internationaal reizen mogelijk is. Een uitstekend idee volgens sommigen, maar het botst ook op felle kritiek omdat zo’n systeem discriminerend zou zijn ten opzichte van wie nog niet de kans kreeg om gevaccineerd te worden of om bepaalde redenen niet kan worden gevaccineerd. Zo is ook Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gekant tegen het vaccinatiepaspoort uit vrees voor een “samenleving op twee niveaus”.