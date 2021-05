Baantjes trekken op recordhoogte: hoogste infinity pool op dak van wolkenkrabber opent in Dubai

En uiteraard betreft het hier ook geen peuterbad: met een lengte van 94,84 meter en een breedte van 16,5 meter is het bijna twee keer zo lang als een olympisch zwembad. Vakantiegangers kunnen tijdens hun plons in het recordbad genieten van het panoramische uitzicht op het gloednieuwe reuzenrad - uiteraard ‘s werelds hoogste - en het witte zand van Jumeirah Beach.

Het zwembad is alleen toegankelijk voor hotelgasten van 21 jaar en ouder, maar je kan ook van het adembenemende uitzicht genieten zonder in badkledij op te dagen. Dit doe je door een tafel te reserveren bij het aangrenzende restaurant op het dak: Zeta Seventy Seven. Het fusionrestaurant is zo genoemd omdat de eetgelegenheid en de infinity pool zich allebei op de 77ste verdieping van het hotel bevinden.

Twee records

Het Address Beach Resort is een opvallende architectonische toevoeging aan de toch al zeer bruisende skyline van Dubai. De futuristische wolkenkrabber pakt niet alleen uit met de hoogste infinity pool in openlucht in een gebouw, maar haalt ook het Guiness Book of Records met de hoogste bewoonbare skybridge ter wereld. In de verbinding tussen de twee toppen van de torens zijn namelijk luxueuze appartementen ondergebracht.