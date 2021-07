Avondklok in Barcelona met week verlengd

De avondklok werd vorige week vrijdag ingevoerd en was aanvankelijk maar bedoeld voor een periode van zeven dagen. Maar omdat de cijfers in de regio steeds slechter worden - de regio zit met meer dan 1.239 gevallen per 100.000 inwoners - wordt de maatregel met een week verlengd. De verlenging was aangevraagd door de Catalaanse autoriteiten en is goedgekeurd door het Hooggerechtshof. De ingreep heeft betrekking op 165 steden of gemeenten met meer dan 5.000 inwoners, waaronder dus ook Barcelona.