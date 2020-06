Autocarsector vraagt duidelijkheid over internationale reizen JOBR

11 juni 2020

14u33

Bron: Belga 0 Reizen De Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA) is klaar om vanaf 15 juni ook met internationale busreizen te herstarten, maar wacht nog op duidelijkheid van de overheid over de capaciteit en de beveiliging. Dat bevestigde woordvoerder Kim Taylor donderdag, nadat de kwestie ter sprake was gekomen in “De Inspecteur” op Radio 2.

De autocars kunnen sinds 8 juni in het binnenland weer rondrijden als maximaal de helft van de zitplaatsen ingenomen wordt. Maar er is onduidelijkheid ontstaan, omdat in de FAQ-vragenlijst die het jongste ministerieel besluit begeleidt, die capaciteitslimiet is weggevallen. Voor reizen naar het buitenland wees Kim Taylor erop dat er in de luchtvaart sprake is van een volledige bezetting van de vliegtuigen. De autocarfederatie vraagt dat er geen discriminatie komt in het internationale vervoer van passagiers. De woordvoerder stipte daarbij aan dat de sector jaarlijks 13 miljoen Belgen vervoert.

Ingewikkelder

FBAA diende bij de experts van de Veiligheidsraad een pakket maatregelen in voor de veiligheid en gezondheid van de passagiers en het personeel van de autobussen. Dat maakt busreizen naar het buitenland ingewikkelder. De coronaregels verschillen daarnaast ook nog eens van land tot land. “De autocarfederatie hoopt spoedig nieuws van de overheid te krijgen over het hele pakket”, aldus Taylor.

Lees ook:

Autocarsector voert actie voor financiële steun en duidelijkheid over heropstart

Busvervoerders vrezen golf van faillissementen

Autocarbedrijf Herman & Vandamme: “Schade beperken en voorbereiden om veilig te kunnen reizen” (+)