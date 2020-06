Autocars mogen weer vol rijden, maar wel enkel in België ADN

12 juni 2020

18u14

Bron: Belga 7 Reizen De autocarbedrijven, die onder meer toeristische groepsuitstappen organiseren, mogen in België weer op volle capaciteit rijden. Dat hebben de bedrijven, de vakbonden en de overheid afgesproken, meldt federatie FBAA. In de buurlanden gelden echter andere regels.

Aanvankelijk leek het erop dat de helft van de zetels in de bussen vrij zou moeten blijven, maar dat is bijgesteld. Als een reeks maatregelen wordt gerespecteerd, mogen de autocars vol rijden. Het gaat onder meer over verplichte mondmaskers, geordend op- en afstappen, extra verluchten en een verbod om het toilet aan boord te gebruiken.

De sector is tevreden dat er duidelijkheid is over het binnenlandse busvervoer, zegt FBAA-woordvoerder Kim Taylor. "Mensen willen weer reizen. Het is aan ons om te tonen dat we hun vertrouwen waard zijn", zegt hij. De busbedrijven lanceren stilaan weer hun aanbod, en proberen eerder geboekte reizen zo goed als mogelijk uit te voeren.



Over busreizen naar het buitenland, die vanaf maandag weer zijn toegestaan, hoopt Taylor nog op meer duidelijkheid. Nu gelden er in de verschillende buurlanden verschillende regels. In Nederland is er bijvoorbeeld een regel van 30 passagiers, dus de volle bussen uit België zijn daar niet welkom. In Duitsland en Frankrijk gelden nog andere regels. "We hopen op overleg over meer eenvormigheid", zegt Taylor.

De sector hoopt ook nog op extra financiële steun om het voortbestaan van de busbedrijven te garanderen. "Op Vlaams niveau is er intussen 31,5 miljoen euro steun, maar we wachten nog op substantiële steun in Brussel en Wallonië", luidt het.

