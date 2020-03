Auto vernielt standbeeld op Paaseiland: "Aanval op onze cultuur” YV

06 maart 2020

11u38

Bron: CNN 1 Reizen Eén van de wereldberoemde moai standbeelden is verwoest nadat er een auto op inreed bij een ongeval. De beelden zijn van groot spiritueel belang voor de eilandbewoners. De burgemeester spreekt van een “aanval op de cultuur” van de Rapa Nui, de inheemse bevolking.

De chauffeur van de pick-uptruck die afgelopen weekend tegen het standbeeld botste, werd al gearresteerd. De lokale autoriteiten denken dat een probleem met de remmen van het voertuig de oorzaak was van het ongeval. Het standbeeld en het voetstuk waar het opstond, geraakten beiden zwaar beschadigd. Op beelden is te zien dat er van het grote stenen beeld nog maar weinig overblijft. Er zou geen kwaad opzet in het spel zijn. (Lees hieronder verder.)

De burgemeester van het eiland, Pedro Pablo Petero Edmunds Paoa, vraagt nu strikte maatregelen om auto’s uit de buurt van de standbeelden te houden. Acht jaar geleden probeerde hij al eens een verbod op auto’s door te voeren, maar dat was toen zonder succes. Hij hoopt dat hij met het ongeval deze week het voorstel opnieuw op tafel kan leggen.

Heilige beelden

“De moai zijn heilige beelden en hebben een groot religieus belang voor de Rapa Nui”, klinkt het bij de burgemeester. “Het beschadigen van de beelden is een aanval op onze cultuur die al jaren worstelt om zijn erfgoed terug te krijgen.”

Reizigers die het eiland bezoeken, zouden niet respectvol omgaan met de standbeelden. Daardoor wil de inheemse bevolking zo veel mogelijk toeristen van het eiland weren. (Lees hieronder verder.)

De standbeelden zijn vermoedelijk tussen de elfde en zeventiende eeuw gebouwd. Wetenschappers onderzoeken al jaren hun bestaansreden, maar uit een recent onderzoek bleek dat ze de vruchtbaarheid van de bodem op het eiland moesten stimuleren.

Paaseiland is een Polynesisch eiland in de grote oceaan in het westen van Zuid-Amerika.

