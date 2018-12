Auto belandt op skipiste in Oostenrijk nadat bestuurder gps volgt HR

17 december 2018

14u14

Bron: Belga 4 Reizen In Oostenrijk zijn twee wintersporters uit Hongarije door de gps van hun auto een skipiste opgestuurd.

Na een dagje skiën in Mühlbach am Hochkönig in de deelstaat Salzburg wilden beide mannen naar hun verblijf in Kaprun terugkeren. Het navigatietoestel stuurde de wagen echter de skipiste op, waardoor ze zich al snel in de sneeuw vastreden. “We hebben de auto met een lier snel terug de straat kunnen optrekken”, verklaarde de brandweer aan het persbureau APA.

De vakantiegangers konden achteraf met hun auto verder rijden. Volgens de autoriteiten bevindt zich onder de piste een bosweg, die echter ook in de zomer niet mag bereden worden.

