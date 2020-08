Australië sluit Uluru op vraag van Aboriginals opnieuw af voor bezoekers SPS

04 augustus 2020

11u46

Bron: Belga 0 Reizen Uit angst voor een verdere verspreiding van het coronavirus is het opnieuw verboden om een bezoek te brengen aan Uluru, de wereldbekende rotsformatie in het midden van Australië. Dat gebeurt op vraag van de Aboriginals die in het gebied leven.

Gisteren hadden Aboriginals de toegang naar het Nationaal park Uluru-Kata Tjuta geblokkeerd, nadat een vliegtuig met toeristen uit Brisbane - een COVID-19-hotspot - op de lokale luchthaven was geland. Parks Australië maakte vandaag in een mededeling bekend dat het nationaal park op verzoek van de Mutitjulu Community Aboriginal Corporation gesloten blijft.

Het park was van maart tot juni dicht door de coronapandemie, maar in juli mochten binnenlandse toeristen het opnieuw bezoeken.

Uluru is na het Opera House en de Harbour Bridge in Sydney en het Great Barrier Reef de meest populaire toeristische bestemming in Australië.



