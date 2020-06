Australië houdt grenzen vermoedelijk nog tot volgend jaar gesloten Joeri Vlemings

17 juni 2020

14u01

Bron: news.com.au 3 Reizen Wie van plan was dit jaar nog naar de andere kant van de wereld te reizen, zal waarschijnlijk niet naar Australië kunnen. De Australische regering heeft de bevolking alvast aangeraden om vakantie te nemen in eigen land. De grenzen zullen vermoedelijk nog tot 2021 gesloten blijven, ook voor toeristen. De zomer Down Under begint wanneer onze winter van start gaat.

De Australische grenzen zijn gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er was sprake van “reisbubbels” die zouden worden afgesproken met buureiland Nieuw-Zeeland en enkele andere landen die weinig coronagevallen tellen, maar minister van Toerisme, Simon Birmingham, waarschuwde de Aussies dat ze niet te veel hoop moeten koesteren. Omgekeerd geldt dat dan ook voor reizigers die graag naar Australië zouden vliegen. Alleen zakenreizen en andere uitzonderingen uit medemenselijkheid zullen beperkt worden toegestaan.

In de woorden van de Australische minister Birmingham klonk het zo: “Ik hoop dat we uiteindelijk zullen kunnen kijken naar enkele landen die vergelijkbare successen boekten in het onderdrukken van de verspreiding van Covid-19 als Australië en Nieuw-Zeeland, en dat we met die landen zouden kunnen samenwerken om veilige manieren te vinden voor essentiële zakenreizen die bijdragen tot jobs in onze economie. Maar ik vrees, helaas, dat open toerismereizen naar of vanuit Australië nog behoorlijk ver van ons afliggen. Al was het maar door de praktische kant van het verwachte aantal reizigers en omdat we voor alles onze gezondheid moeten vooropstellen.” Op de concrete vraag of hij het dan wel degelijk over een reisverbod tot 2021 had, antwoordde Birmingham: “Ik denk eerlijk gezegd dat dat het geval zal zijn.”

Wel zouden internationale studenten en sommige andere bezoekerscategorieën die langer in het land zouden verblijven toch eerder op Australische bodem kunnen worden toegelaten. Op voorwaarde dat ze dan bereid zijn om eerst veertien dagen in quarantaine te gaan. Birmingham ziet in die reizigers niet zo’n groot verschil met Australiërs die terugkeren naar hun land en thuis ook eerst twee weken quarantaine moeten uitzitten.

