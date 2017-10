Arne zeilt door stormweer naar witste strand ter wereld Arne Down Under: Vlog 15 Redactie

19u00 0 hln Reizen Arne zeilt drie dagen langs de Whitsundayeilanden en komt terecht in een storm. In de kajuit treedt hij op met ukulele en didgeridoo. Hij bezoekt het witste strand ter wereld: Whitehaven Beach. En op een eiland wordt hij geconfronteerd met de aboriginalcultuur (of wat daarvan overschiet).

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.