Arne neemt na vier maanden afscheid van Australië met muzikale ode aan Sydney Arne Down Under: vlog 33 redactie

19u00 0

In deze laatste vlog is Arne na vier maanden door Australië reizen terug waar het begon: in Sydney. Hij blikt terug op zijn reis, telt af naar het nieuwe jaar, en haalt nog één keer zijn gitaar boven aan het Sydney Opera House.

rv

Vier maanden lang trok Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag lanceerde hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN. Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.