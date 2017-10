Arne heeft last van heimwee: "Surfers Paradise doet me beseffen dat ik hier eigenlijk alleen zit" Arne Down Under: Vlog 9 Redactie

19u00 0 Screenshot Arne is in 'Surfers Paradise', maar heeft last van wat heimwee. Reizen Het toeristische mekka Surfers Paradise is even wennen voor Arne. De eerste vlaag van heimwee slaat toe. Gelukkig kan hij een optreden fixen op een walvisboot. Wanneer het begint te stormen op zee staat Arne voor een moeilijke keuze: pilletjes tegen zeeziekte kopen of een kotszakje.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Screenshot Arne is walvissen gaan spotten en kon meteen een optreden scoren op de boot.