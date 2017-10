Reizen

Dit is de negende aflevering van

.

Het toeristische mekka Surfers Paradise is even wennen voor Arne. De eerste vlaag van heimwee slaat toe. Gelukkig kan hij een optreden fixen op een walvisboot. Wanneer het begint te stormen op zee staat Arne voor een moeilijke keuze: pilletjes tegen zeeziekte kopen of een kotszakje.