Argentinië heropent grenzen voor buitenlandse toeristen

"De lucht-, zee- en riviergrenzen gaan opnieuw open. We keren terug naar de normaliteit. We wachten er al lang op dat Argentinië een belangrijke economische tak als het toerisme nieuw leven kans inblazen", aldus minister van Vervoer Alexis Guerrera, die benadrukt dat het land klaar is voor toeristen dankzij onder meer nieuwe technieken en faciliteiten op de luchthavens.

Grenzen al maand open voor buurlanden

De gezondheidssituatie is de voorbije periode verbeterd in Argentinië, hoewel de daling van de besmettingscijfers de voorbije week is de vertraagd. Het land met 45 miljoen inwoners heeft sinds het begin van de pandemie al 5,2 miljoen besmettingen geteld en bijna 116.000 overlijdens. Intussen is wel bijna 58 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.