Ardennen alsmaar populairder voor tweedeverblijvers

De Ardennen worden alsmaar populairder voor tweedeverblijvers en die tendens werd door de coronacrisis nog verder aangewakkerd. Dat blijkt dinsdag uit de allereerste Ardennenbarometer van de Federatie van het Notariaat. Ook bij Vlamingen is een tweede verblijf in de Ardennen alsmaar meer in trek.

In de Ardennenbarometer neemt Fednot de twintig gemeenten met het grootste aantal kopers uit andere provincies onder de loep. Daaruit blijkt dat 2020 een goed jaar was voor de vastgoedactiviteit in de regio, met een stijging van 5,3 procent op jaarbasis. Dat terwijl de activiteit op nationaal niveau in 2020 een daling kende van 2,7 procent.

"Voor corona waren de Ardennen al populair, maar in de loop van vorig jaar groeide de belangstelling nog meer. Soms was de vraag naar vastgoed zo groot dat er bijna geen woningen meer te koop stonden", duidt Frédéric Dumoulin, notaris in Durbuy.

Prijzen

De toegenomen vraag en activiteit zorgden ervoor dat ook de prijzen voor een tweede verblijf in de Ardennen toenamen. Met een stijging van 10,8 procent bedroeg de stijging bijna dubbel zoveel als die op nationaal niveau (+5,7 procent). Toch blijft een huis in de Ardennen met gemiddeld 174.245 euro een stuk goedkoper dan de gemiddelde woning in Wallonië (208.642 euro).

Het ‘Marc Coucke-effect’

Ook bij Vlamingen is een tweede verblijf in de Ardennen alsmaar meer in trek. In sommige gemeenten was meer dan een op de drie kopers in 2020 een Vlaming. Het gaat daarbij vooral om oudere kopers tussen 51 en 65 jaar en 65-plussers. "In en rond Durbuy speelt het Marc Coucke-effect: de vele restaurants en het recreatiepark maken zowat de hele streek extra aantrekkelijk", aldus Dumoulin. Ook bouwgronden konden mee profiteren van de toegenomen interesse.