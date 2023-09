Archeologen graven trappen op van vijver waar Jezus blinde genas

KIJK. Indrukwek­ken­de beelden van rotslawine: treinver­keer tussen Frankrijk en Italië ligt dagenlang plat

Tussen Frankrijk en Italië rijden tot zeker donderdag geen treinen meer. Oorzaak is een rotslawine in de Maurienne-vallei in de Franse Alpen, vlak bij de grens met Italië. Ook een aantal wegen is geblokkeerd.