Antwerpen lanceert chatrobot waar toeristen tips kunnen vragen aan inwoners

17 april 2018

21u40

De stad Antwerpen heeft vanavond een nieuw initiatief gelanceerd om toeristen die met vragen zitten in contact te brengen met 'locals'. Zij kunnen hen dan helpen met tips of hun favoriete adresjes. 'Ask Antwerp' is een chatrobot binnen Facebook Messenger die onder meer als voordeel heeft dat hij ook buiten de openingsuren van de toeristische dienst beschikbaar is.

Volgens het stadsbestuur zijn steeds meer citytrippers op zoek naar een unieke en persoonlijke beleving. 'Ask Antwerp' moet daarop een antwoord bieden. Je kan er als bezoeker vragen stellen over toeristische bestemmingen, minder bekende leuke plekjes om te vertoeven of de beste restaurants of terrasjes. Zodra er een vraag wordt gelanceerd, selecteert de chatbot vijf willekeurige locals uit een netwerk van nu al zowat honderd Antwerpenaars waarmee de stad samenwerkt. Het gaat om vrijwilligers.

Die manier van werken moet ervoor zorgen dat er geen standaard antwoorden worden geleverd zoals bij de toeristische dienst. Authentieke ervaringen van Antwerpenaars, daar is het om te doen.

"Hoewel we vandaag al heel wat Antwerpenaars hebben die spontaan informatie geven aan toeristen op straat is de 'Ask Antwerp'-chatbot een heel goede aanvulling hierop", zegt schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA). "Via de chatbot wijzen onze locals bezoekers graag de weg naar die ene mooie boekenwinkel of naar die bakker waar ze de beste speculaas verkopen. Met de lancering van 'Ask Antwerp' tonen we aan dat we een innovatieve stad zijn die erg gesteld is op haar bezoekers."

