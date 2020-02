Antwerpen in top 20 van opkomende reisbestemmingen volgens TripAdvisor KVDS

25 februari 2020

14u52 3 Reizen TripAdvisor heeft de leukste vakantieplekken ter wereld opgelijst en in de ranglijst met opkomende bestemmingen prijkt ook een Belgische stad: Antwerpen.

Het reisplatform verzamelt elk jaar alle beoordelingen en favorieten die reizigers delen. Op basis daarvan worden de leukste vakantieplaatsen ter wereld in de schijnwerpers gezet.

Volgende trip

De categorie met opkomende bestemmingen geeft een beeld van waar reizigers voor een volgende trip naartoe willen en dat op basis van wat ze opslaan op hun profiel. “Het gaat vaak om minder bekende bestemmingen, waar iedereen het binnenkort zal over hebben”, klinkt het bij TripAdvisor.





Op de 20ste plaats in die top 25: Antwerpen. De stad wordt omschreven als een “levendige” en “prachtige” bestemming. “De middeleeuwse straten, renaissancemonumenten en het bruisende uitgaansleven worden vaak overschaduwd door de reputatie van de stad als centrum van de diamanthandel en als op vier na grootste haven ter wereld”, staat er te lezen. “De fiets is een populaire keuze als vervoersmiddel om deze stijlvolle Vlaamse stad te doorkruisen.”

Bij de toeristische trekpleisters die een bezoeker zeker gezien moet hebben, zijn volgens TripAdvisor de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, de Grote Markt, het Museum aan de Stroom (MAS) en de Oude Meesters in het Koninklijk Museum en in het Rubenshuis.

Top drie

De top drie van opkomende bestemmingen voor 2020 wordt overigens gevormd door respectievelijk Kalinigrad (een stukje Rusland aan de Baltische kust dat ingeklemd ligt tussen Polen en Litouwen en bekend is om zijn barnsteen), Saranda (een kustplaats in Albanië met wit zandstranden en grote olijfgaarden vlakbij Korfoe) en Beiroet in Libanon.

