Amsterdam kondigt hardere maatregelen aan tegen toerisme ADN

16 mei 2018

14u19

Bron: ANP 1 Reizen Het Amsterdamse college in wording heeft zijn eerste actiepunt gelanceerd: het aanpakken van de negatieve gevolgen van het toerisme in de Nederlandse hoofdstad. Het moment, aan de vooravond van het drukke pinksterweekend, is niet toevallig gekozen.

De onderhandelende partijen GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben een "ambitieus programma" opgesteld, in de woorden van GroenLinks-fractieleider Rutger Groot Wassink.

Zo gaat de toeristenbelasting omhoog, tot naar schatting 105 miljoen euro in 2022. In wijken waar de balans tussen wonen en toerisme is verstoord, kan de vakantieverhuur via platforms als Airbnb worden gestopt, waar het elders in de stad nog op maximaal dertig dagen wordt gesteld. 'Pretvervoer' als fietstaxi's, paardenkoetsen en bierfietsen gaat verder aan banden.

Daarnaast zal er beter worden schoongemaakt en strenger worden opgetreden tegen troep- en herriemakers, ook op het water. Het aantal toeristenwinkels moet omlaag: "We willen geen eenheidsworst die je met Nutella besmeert", zei D66-fractieleider Reinier van Dantzig.

Op- en uitstapplaatsen van rondvaartboten en touringcars worden naar buiten het centrum verplaatst. Dit onderdeel stuit op onbegrip bij de rondvaartrederijen. "Rondvaarten dragen juist bij aan verminderen van drukte op straat. Als de aanlegsteigers buiten het centrum zijn, krijg je juist weer verkeersstromen over de weg", zegt een woordvoerster van de grote rederij Stromma.

Leefbaarheid

Het afschrikken van toeristen is niet het doel van de maatregelen, maar als het effect is dat de groei van het aantal bezoekers wat afvlakt, dan zal het beoogde college daar niet rouwig om zijn, is de teneur van het verhaal. "Het is niet de makkelijkste krantenkop. Maar we kiezen ervoor de wijken leefbaar te houden", aldus SP-voorman (en nu nog wethouder wonen) Laurens Ivens.

Naar verwachting komen dit jaar 18 miljoen bezoekers naar Amsterdam, oplopend naar 30 miljoen in 2025.

"De eerste functie van de stad is wonen, toerisme komt op de tweede plaats", zegt Groot Wassink. Hij en zijn medeonderhandelaars bereiden zich voor op harde confrontaties met ondernemers die zich niet in de maatregelen kunnen vinden. Desnoods tot aan de rechter aan toe, suggereert D66'er Van Dantzig.