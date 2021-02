Amper mensen in skigebieden Oostenrijk

REPORTAGE. Kalmste krokusva­kan­tie ooit voor Belgen in Oostenrijk: “Hier blijven pistes leeg, terwijl Baraque Fraiture bomvol staat om met z’n allen op een krap weitje te gaan sleeën”

13 februari Deze winter nog op de latten? Die hoop smelt als sneeuw voor de zon nu het verbod op niet-essentiële reizen opnieuw is vooruit geschoven. In de skigebieden is het ondertussen ijzig stil. Geen gekraak van snijdende ski’s in de sneeuw, geen klinkende schnaps-glaasjes, geen Anton uit de boxen. Belgen in Oostenrijk staan voor de kalmste krokusvakantie ooit. “Het lijkt hier wel een spookstad. Zò stil”, vertellen ze.