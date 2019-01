Amnesty International: “Online boekingsites promoten toerisme in illegale Israëlische nederzettingen” IB

30 januari 2019

00u35

Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor dragen bij aan mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen doordat ze online honderden kamers en activiteiten aanbieden in Israëlische nederzettingen op bezet Palestijns grondgebied, inclusief Oost-Jeruzalem. Dat zegt Amnesty International in haar nieuwe rapport 'Destination: Occupation'.

Volgens Amnesty spelen de vier bekende toeristische bedrijven niet alleen een belangrijke rol bij het promoten van toerisme in de illegale nederzettingen, maar misleiden ze hun klanten ook consequent door niet te vermelden dat die aanbiedingen zich in de bezette gebieden bevinden. "Zo profiteren ze van de illegale situatie", luidt het.

De organisatie becijferde dat het Airbnb-platform meer dan 300 verblijfsplaatsen aanbiedt in nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Op de website van Booking.com zijn er dat 45. Het TripAdvisor-platform zet meer dan 70 verschillende bezienswaardigheden, rondleidingen, restaurants, cafés, hotels en huurappartementen in de gebieden in de kijker en Expedia vermeldt negen aanbieders van accommodatie, waaronder vier grote hotels, in de nederzettingen.

“Gehersenspoelde toeristen”

"De Israëlische overheid gebruikt de groeiende toerisme-industrie in de nederzettingen om het bestaan en de uitbreiding van de nederzettingen te legitimeren. Online boekingsbedrijven spelen het spel mee. Het is tijd dat deze bedrijven opkomen voor de mensenrechten door alle aanbiedingen in de illegale nederzettingen op bezet gebied van hun platformen te verwijderen. Oorlogsmisdaden zijn geen toeristische bezienswaardigheden", zegt Amnesty.

"Toeristen die naar hier komen zijn gehersenspoeld, er wordt tegen hen gelogen, ze weten niet dat dit ons land is", citeert Amnesty een Palestijnse boer die naast een nederzetting woont waar de Israëlische overheid een groot bezoekerscentrum financiert om toeristen naar een archeologische site te lokken.

Kostwinning vernietigd

"De onwettige toe-eigening van Palestijns grondgebied door Israël en de uitbreiding van de nederzettingen bestendigen het enorme lijden van de Palestijnen. Ze worden uit hun huizen gedreven, hun kostwinning wordt vernietigd en basisbehoeften zoals drinkbaar water worden hen ontnomen. Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor zien zichzelf als voorvechters van de deelgedachte en wederzijds vertrouwen maar ze werken mee aan deze mensenrechtenschendingen doordat ze in de nederzettingen actief zijn", zegt Seema Joshi, Amnesty's Directeur voor Globale Thema's.

In november van 2018 kondigde Airbnb aan alle aanbiedingen op de Westbank te verwijderen van hun platform, naar aanleiding van onderzoekswerk uitgevoerd door Al Jazeera en Human Rights Watch. De aankondiging had echter geen betrekking op Oost-Jeruzalem. Amnesty International roept Airbnb op om alle aanbiedingen in nederzettingen op bezet gebied te verwijderen, met inbegrip van Oost-Jeruzalem. Hetzelfde geldt voor Booking.com, Expedia en TripAdvisor.com.