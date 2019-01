Amerikaanse start-up haalt 100 miljoen dollar op voor bouw supersonisch vliegtuig KVDS

04 januari 2019

22u46

Bron: Belga 1 Reizen De Amerikaanse start-up Boom Supersonic heeft 100 miljoen dollar (ongeveer 87 miljoen euro) opgehaald. Het bedrijf wil daarmee een commercieel supersonisch vliegtuig bouwen, een halve eeuw na de eerste vlucht van de Concorde.

Door de operatie bedraagt de totale financiering van de start-up nu 141 miljoen dollar, zo maakte Boom Supersonic zelf bekend. Verschillende investeringsfondsen, maar ook technologiegroepen zoals Google, Airbnb en Dropbox steunen de start-up, die gevestigd is in het Amerikaanse Denver.

Met de financiering kan het bedrijf de ontwikkeling van het supersonische vliegtuig 'Overture' versnellen. Het toestel moet aan Mach 2,2 vliegen, of meer dan twee keer de snelheid van het geluid, en 55 passagiers vervoeren.





De Concorde haalde Mach 2. Dat Frans-Britse toestel vliegt niet meer sinds 2003. De Boom zou op iets meer dan 3 uur van Londen in New York staan, tegenover 7 uur met een gewoon vliegtuig.